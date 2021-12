Nur eine Sekunde der Unachtsamkeit hat heute, 15. Dezember, im Bezirk Ried schlimme Folgen: Ein Kleinkind stürzte vier Meter aus einem Fenster im ersten Stock auf die Straße hinunter.

BEZIRK RIED. Eine 36-jährige Mutter war am Nachmittag mit ihren beiden Kindern im Alter von 1,5 und 7 Jahren in ihrer Wohnung, die sich im ersten Stock in einem Mehrparteienhaus im Bezirk Ried befindet. Die Mutter stellte ihre 1,5 Jahre alte Tochter in der Küche auf das Fensterbrett des geöffneten Fensters, um frische Luft zu schnappen. Als sie sich für einen kurzen Moment zu ihrem Sohn umdrehte, verlor das Kleinkind das Gleichgewicht und stürzte aus einer Höhe von vier Metern auf die darunter liegende Straße. Beim Eintreffen der Rettung war das Kleinkind ansprechbar und wurde nach notärztlicher Versorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Ried eingeliefert.