Für das zweite Halbjahr haben sich Aqarium-Küchenchef Peter Reithmayr, Souschef Jan Eggers sowie Dipl. Sommelier und Restaurantleiter Kevin Baumgartner viel einfallen lassen.



GEINBERG (schi). Am 17. September 2020, von 14 bis 16 Uhr, findet die erste Veranstaltung des kulinarischen Kalenders statt. Gemeinsam mit den drei Weingütern Jurtschitsch, Gunderloch und Breuer werde die Gäste Teil des 2016 ins Leben gerufenen Traubentusch-Projektes "Wurzelwerk". Drei Flights, je drei Weine, drei Weingüter, drei Lagen um 45 Euro pro Person. Am selben Tag, ab 18 Uhr, wird Herr Jurtschitsch die Gäste durch die Weinbegleitung zum Fünf-Gänge-Menü führen (140 Euro pro Person).

Für das Event mit der Tenuta Ornellaia am Mittwoch, 4. November 2020, 19 Uhr, hat Küchenchef Peter Reithmayr ein fünfgängiges Degustations-Dinner kreiert. Gäste haben an diesem Abend die Möglichkeit, dieses Weingut unter Experten-Begleitung kennenzulernen und dessen Weine zu verkosten (195 Euro pro Person).

Weihnachten und Silvester im Aqarium



"Kreieren Sie Ihr Weihnachtsdinner" heißt es am Sonntag, 29. November 2020, ab 13 Uhr. Zwei-Hauben-Koch Peter Reithmayr kocht mit den Teilnehmern ein Vier-Gänge-Menü. Kochkurs: 125 Euro pro Person; Begleitperson zum Dinner 57 Euro.

Weihnachten ganz entspannt genießen kann man am 25. und 26. Dezember 2020, jeweils ab 12.30 Uhr. Das Aqarium-Team zaubert an den Festtagen zu Mittag etwas ganz Besonderes.

Mit dem Silvester-Gala-Dinner (215 Euro pro Person), Live-Jazz und einem Feuerwehr zu Mitternacht starten die Gäste mit dem Aqarium-Team ins neue Jahr.