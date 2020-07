BEZIRK RIED. Zu den aktuell wichtigsten Maßnahmen in der Corona-Krise zählen vor allem die Mund-Nasenschutz-Maske und der Mindestabstand. Dieser Begriff wird oft mit einem Babyelefanten in Verbindung gebracht. Mit der Aktion „Landjugend next Babyelefant" auf Social Media wurden Gegenstände und Tiere auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gesucht, die einen Babyelefanten ersetzen können. Egal ob ein Kalb, Schwein oder Heuballen: der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Auch die Landjugend aus dem Bezirk Ried hat sich mit kreativen Ideen beteiligt, wie man an den Fotos sieht!