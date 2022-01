Manuel K. Aus St. Marienkirchen darf sich über einen Elektro-BMW in Sonderausgabe freuen. Er hat bei der Impflotterie des Landes Oberösterreich den Hauptpreis gewonnen.

„Insgesamt 338.203 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher haben sich zur Impflotterie des Landes OÖ angemeldet. Nach einer ersten Verlosung mit 500 Preisen Mitte Dezember des Vorjahres wurden diese Woche bei der Hauptziehung nun noch einmal 940 Gewinner ausgelost. Darunter auch jener Glückliche, der den Hauptpreis, einen BMW i3, erhält: Der knapp 30jährige Manuel K. aus St. Marienkirchen am Hausruck darf sich über einen Elektro-BMW freuen, noch dazu in einer Sonderausgabe, die weltweit auf 2.000 Stück limitiert ist“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner.

Motto ‚G’impft gewinnt‘

„Wir gratulieren dem Gewinner des Hauptpreises, aber auch allen anderen Preisträgern sehr herzlich. Das Motto ‚G’impft gewinnt‘ gilt aber nicht nur für sie, sondern auch für alle anderen, die sich zu einer Corona-Impfung und insbesondere zu einer Vollimmunisierung entschlossen haben. Denn sie schützen sich vor einem schweren Verlauf der Erkrankung. Daher appellieren wir auch an alle noch nicht oder nicht vollständig Geimpfte, sich diesen Schutz zu holen“, unterstreichen Stelzer und Achleitner.

BMW Group Steyr stellte Hauptgewinn zur Verfügung

Der BMW i3 eDrive in der Unique Forever Edition in der Sonderfarbe Stormbay Grey wurde vom BMW Group Werk Steyr zur Verfügung gestellt: „Der verantwortungsvolle Umgang miteinander ist Teil der Unternehmenskultur der BMW Group. Das bedeutet für uns nicht nur die Umwelt durch einen klaren Fokus auf CO2-Reduktion zu schützen. Es bedeutet für uns auch, in schweren Zeiten zusammenzustehen. Die Impfung ist der Weg aus der Pandemie und ein Akt der Solidarität. Daher unterstützen wir auch die Impflotterie des Landes OÖ mit der Bereitstellung eines BMW i3 als Hauptpreis“, betont Alexander Susanek, Geschäftsführer BMW Group Werk Steyr. „Ebenso haben wir uns gemeinsam mit 21 weiteren oberösterreichischen Unternehmen zur Impf-Kampagne ‚Wir haben etwas gegen Corona‘ zusammengeschlossen. Aus Verantwortung für unsere Mitarbeiter sowie für das Funktionieren der Wirtschaft wollen wir als CEOs einen sachlichen Impuls in die Debatte um das Thema Impfen einbringen“, erklärt Dr. Susanek.

Übergabe am 7. Februar

Der Hauptpreis wird am Montag, 7. Februar, in Linz von Landeshauptmann Stelzer, Wirtschafts-Landesrat Achleitner und BMW Group Werk Steyr-Geschäftsführer Susanek an den glücklichen Gewinner aus dem Bezirk Ried im Innkreis übergeben – allerdings vorerst noch symbolisch, weil dieser BMW i3 als Sonderanfertigung derzeit noch in Produktion ist.

Alle anderen Gewinnerinnen und Gewinner wurden per Mail verständigt und gebeten, ihren Gewinnanspruch durch ihren Impfnachweis zu belegen. Nach erfolgreicher Prüfung werden die Daten der Gewinner an die Sponsoren weitergegeben, die dann die Preise übermitteln werden.