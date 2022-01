ST. GEORGEN BEI OBERNBERG/ RIED. Heute, 12. Jänner 2022, wurde die Freiwillige Feuerwehr Ried zu einem Assistenzeinsatz nach St. Georgen am Inn alarmiert. Auf einem Firmengelände drohten mehrere Heizöltanks umzukippen. Der Grund: Durch einen Wasserschaden wurde das Erdreich unterspült, was wiederum zu einer gefährlichen Schräglage der Heizöltanks führte. In Zusammenarbeit der Feuerwehr St. Georgen wurde das Heizöl mittels Fasspumpe in mobile Container umgepumpt und die Gefahr war gebannt.