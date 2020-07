WEILBACH. Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Ried war am 18. Juli 2020 gegen 18.30 Uhr mit einem Klein-Lkw auf der Weilbacher Landesstraße Richtung Senftenbach unterwegs. Im Ortsbereich von Tal, Gemeinde Weilbach, kam er in einer langgezogenen Rechtskurve rechts von der Fahrbahn ab und stieß ungebremst gegen einen Baum. Der Mann konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und wurde nach der Erstversorgung von Rettungskräften mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Ried gebracht. Ein Alkotest ergab 1,75 Promille.