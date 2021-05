LINZ. Ein 40-jähriger Iraner aus Linz geriet am 29. Mai 2021 gegen 18.50 Uhr in der Wiener Straße in Linz mit einem 18-jährigen Mitarbeiter eines Lokals vor dem Haus in eine Auseinandersetzung – anfangs nur verbal, dann auch tatkräftig. Im Verlauf des Streites schnappte der Mann einen auf dem Boden liegenden Schraubenzieher und verletzte mit diesem den Kontrahenten am Kopf. Anschließend flüchtete der Beschuldigte mit seinem Auto. Er konnte allerdings wenig später von der Polizei angehalten und festgenommen werden.

Leichte Verletzung

Das 18-jährige Opfer, ein afghanischer Staatsbürger aus Linz, erlitt durch den Angriff nach derzeitigem Ermittlungsstand leichte Verletzungen und wurde im Kepler Uniklinikum Linz ambulant behandelt. Der 40-Jährige blieb bei der Auseinandersetzung unverletzt, er wurde ins Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert.