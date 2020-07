MEHRNBACH. Ein 25-jähriger bosnischer Staatsbürger aus dem Bezirk Ried fuhr am Samstag, 25. Juli 2020 gegen 20 Uhr auf dem Renetshamer Weg Richtung Mehrnbach. Auf der einspurig befahrbaren Straße kam Gegenverkehr und der Bosnier hielt sein Auto an. Als er mit seinem Fahrzeug ein Stück rückwärts fuhr, kam es zu einer Kollision mit einem hinter ihm stehenden Motorradlenker. Der 44-jähriger türkische Staatsbürger aus dem Bezirk Ried wurde von seinem Motorrad geschleudert und unbestimmten Grades verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried eingeliefert.