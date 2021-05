In der Gießerei wird es nach der Eröffnung am 1. Juni auch einen Marktplatz geben, wo nachhaltige, ökologische und fair hergestellte Produkte angeboten werden.



RIED. Eva Manetzgruber und Barbara Hahn sind gerade dabei, entsprechende Produkte auszuwählen und die Grundlagen für den Marktplatz zu erarbeiten. "In unserem Marktplatz bieten wir nachhaltige Alternativen für verschiedene Bereiche des täglichen Lebens, unter anderem für Küche, Bad, Kinder, Mode, Garten, Büro und Kreativ", gibt Hahn einen Einblick in das zukünftige Sortiment. Sie "Sinnhaftigkeit" der Produkte ist den beiden sehr wichtig. Heißt: "Wir haben uns für verschiedene Bereiche des täglichen Lebens überlegt, welche Dinge wirklich sinnvollen Nutzen stiften und wie wir diese in bestmöglicher Qualität anbieten können", erklärt Manetzgruber.

Kosmetik, Unterwäsche, Keramik, ...



So findet man in den Marktplatzregalen zum Beispiel Bio-Leinen Produkte aus dem Mühlviertel, fruchtige Bio-Säfte und andere Spezialitäten aus dem Inn- und Hausruckviertel, Naturkosmetik und nachhaltige Hygieneartikel, Stoffwindeln, öko-faire T-Shirts und Unterwäsche, handgefertigte Holzrechen und Gebrauchskeramik für die Küche, Schneidbretter aus alten Weinfässern, Kinderspiele und Bausteine, Stifte und Farben, handgebundene Notizbücher, Trinkflaschen und Aufbewahrungsboxen aus Glas und Edelstahl und vieles mehr.

"Freuen uns auf Diskussionen"



"Wir möchten auf einfache Art und Weise den Zugang zu einer Vielzahl an echten nachhaltigen Alternativen für den täglichen Bedarf ermöglichen und freuen uns auf die Diskussionen, die wir dadurch hoffentlich anstoßen werden", so Hahn. "Und Freude bereiten wollen wir natürlich auch, weil unsere Produkte einfach sehr schön und hochwertig sind, und diese Freude kann man zum Glück auch sehr gut verschenken", ergänzt Manetzgruber mit einem Augenzwinkern.

Öffnungszeiten



Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr

Der Marktplatz teilt sich einen Raum mit der "Kaffeekocherei" von Martin Gruber. "Diese Verbindung aus Genießen und Schmökern stellt bestimmt eine Einzigartigkeit dar, die es lohnt entdeckt zu werden", sind sich Manetzgruber und Hahn einig.

