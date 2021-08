Seit 2020 gibt's in St. Martin einen eigenen Parkour und Freerunning Verein – das Team Unleashed.



ST. MARTIN (nagl). Die Gemeinde St. Martin hat ein sehr gutes Vereinsleben. Es gibt traditionelles wie die Goldhaubenfrauen oder den Musikverein aber auch sportliches wie die ÖTSV-Union St. Martin mit ihren Zweigvereinen oder den Reitverein. Einer der jüngsten Vereine ist der Parkour und Freerunning Verein, das Team Unleashed. Er ist ein Zweigverein der Union. In der Nähe des Bahnhofs in St. Martin im Innkreis ist aktuell ein Parkourpark in Planung, dort können die Vereinsmitglieder und Interessierte sich zukünftig an vielen Mauern, Leitern und den verschiedensten Stangen austoben. "Als ich gehört habe, dass beim Bahnhof ein Naherholungsgebiet entstehen soll und dort auch ein Calisthenics-Park geplant war, habe ich bei der Gemeinde nachgefragt, ob man den Park nicht auf den Parkour-Sport ausrichten könnte. Diesem Vorschlag haben die Verantwortlichen erfreulicherweise zugestimmt", sagt Dominik Pixner, Obmann des Parkour und Freerunning Vereins in St. Martin. Dabei handelt es sich um einen Zweigverein des Sportvereins Union St. Martin.

240 Quadratmeter großer Parkourpark



Das Parkourteam holte daraufhin verschiedene Angebote ein und entschied sich für einen Anbieter, der das Konzept von Parkour und Calisthenics kombinierte. Normalerweise könnten die Freerunner bereits am Platz trainieren, doch die Corona-Krise machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. "Da das Projekt von der Leader Region Mitten im Innviertel gefördert wird und das Gremium in der letzten Zeit keine Sitzungen abhalten konnte, verzögert sich der Baubeginn. Wir können es kaum erwarten bis es los geht", so Pixner. Die Kosten von 108.000 Euro für den etwa 240 Quadratmeter großen Park teilen sich die Gemeinde St. Martin (28.000 €), die ÖTSV-Union St. Martin (15.000 €) und die Leader Region (65.000 €).

Training wieder möglich

Der Parkour und Freerunning Verein zählt zwischen 25 und 30 Mitglieder. "Die meisten sind zwischen zehn und 14 Jahre alt. Wir haben aber auch Vier- und Fünfjährige, die zu uns kommen", so Pixner. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Auch ein Schnuppertraining ist möglich. Lange war das Üben aufgrund der Pandemie nicht möglich. Seit kurzem ist die Turnhalle allerdings wieder geöffnet. "Das Training fehlte uns jetzt schon sehr. Endlich können wir uns wieder treffen und gemeinsam klettern, laufen und springen. Sobald der neue Parkourpark steht, haben wir auch ein tolles Areal an der frischen Luft, das wir intensiv nutzen werden." Die Eröffnung des Parks vermutet Pixner im Frühjahr 2022.

Auf den Geschmack gekommen? Mehr Infos zum Verein unter union-stmartin.at/parkour/ oder 0650/8955270 (Dominik Pixner).

"Die gesamte Umgebung ist unser Spielplatz"