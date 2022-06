Heuer findet die Ehrung erstmals öffentlich im Rahmen des Stadtfestes am 23. Juli am Hauptplatz statt.

RIED. Ein breites Sportprogramm für alle Altersgruppen und Konditions-Klassen findet sich in Ried ebenso wie zahlreiche erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler, die bei Rieder Vereinen beheimatet sind. Um diese Erfolge vor den Vorhang zu holen, hat die Stadt bereits seit Jahren die Sportehrung mit Sportgala initiiert. In diesem Jahr findet beides erstmals öffentlich statt. Hierzu wird im Rahmen des Stadtfestes am Samstag, 23. Juli, um 18 Uhr auf den Hauptplatz geladen. Bereits ab dem Nachmittag präsentieren zahlreiche Vereine in der Innenstadt ihr Können und laden zum Mitmachen ein. "Ried ist eine Sportstadt mit vielen Angeboten. Damit das trotz Corona und den dadurch entstehenden Problemen gerade im Nachwuchsbereich so bleibt, ist eine wirkungsvolle Unterstützung wichtig", so Sportstadtrat Sebastian Forstner.

Neu: Publikums-Voting

Um die Öffentlichkeit bereits bei der Vorauswahl des besten Sportlers, der besten Sportlerin, des Top-Nachwuchstalents sowie Trainer und Mannschaft des Jahres miteinzubeziehen, besteht heuer die Möglichkeit eines Online-Votings. Das Voting wird anteilsmäßig zur finalen Entscheidung der Fachjury miteinbezogen.

Ehre für Walter Krausmann

Zum Sportpreisträger der Stadt Ried wurde heuer von der Jury, bestehend aus Vertretern der Politik und der Stadt, Walter Krausmann gekürt. Dass er den Sport lebt, ist anhand seiner Mitgliedschaft bei zahlreichen Rieder Vereinen ersichtlich. Bereits seit Jahrzehnten ist Krausmann bei der LAG Ried, der LG Innviertel, beim Turnverein Ried, beim HSV sowie beim Rieder Skiclub aktiv und konnte bereits viele Erfolge erzielen. Ebenfalls fungiert er insbesondere bei der LAG Ried, der LG Innviertel und dem Skiclub als Funktionär und Trainer. Aufgrund dieser ehrenamtlichen und zeitintensiven Tätigkeiten entschied die Fachjury, ihn entsprechend zu würdigen und ihm den Sportpreis der Stadt Ried zu verleihen.

Online Voting

Unter https://bit.ly/3QlX9zX kann bis 8. Juli 2022 für die Favoriten abgestimmt werden.