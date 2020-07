RIED. Das Rote Kreuz Ried darf sich über einige neue Rettungssanitäter freuen. 100 Stunden Theorie und über 160 Stunden Pratikum hatten die Prüflinge hinter sich gebracht. Eine besondere Herausforderung für die Auszubildenden waren die Monate März und April, in denen wegen der Corona-Pandemie kein Praktikum im Rettungsdienst möglich war. In dieser schwierigen Zeit halfen die Nachwuchssanitäter in anderen Bereichen, vor allem bei Essen auf Rädern, aus, wo viele Mitarbeiter der "Risikogruppe" angehörten und daher Not am Mann war. Durch ihren Einsatz trugen die angehenden Rettungssanitäter wesentlich zur Aufrechterhaltung des Betriebs bei. Mittlerweile sind fast alle Essen auf Rädern-Mitarbeiter wieder zurück im Dienst.

Bevorstehende Kurse

Aktuell läuft bereits die nächste Rettungssanitäterausbildung mit 20 motivierten Teilnehmern. Ab Herbst gibt es für Interessierte mit einer berufsbegleitenden Ausbildung wieder die Chance, mit dabei zu sein.