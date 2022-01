MEHRNBACH: Beim Blackout-Vortrag in Mehrnbach wurden verschiedene Zivilschutzprodukte präsentiert. Besonders interessiert waren die Gemeindebürger an den Notfallradios, die noch vor Weihnachten an die Haushalte ausgeliefert werden konnten. Falls beim Funktionstest Hilfe erforderlich sein sollte oder weiterer Bedarf an Zivilschutz-Produkten besteht, kann man sich gerne beim Zivilschutzbeauftragen Simon Spieler im Gemeindeamt Mehrnbach unter 07752/82203-17 melden. Produkte können auch unter www.zivilschutz-shop.at gekauft werden.