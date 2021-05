RIED IM INNKREIS. Österreichs größte Sommerkino Tour besucht die schönsten Orte im Land und kommt dabei auch nach Ried. Das Besondere: bei Silent Cinema bekommt jeder Gast einen eigenen Kopfhörer!

Das leise Spektakel findet am 23. Juni am Rieder Hauptplatz statt. Die Gäste nehmen in bequemen Liegestühlen Platz. Dank Vorab-Kauf der Tickets und ausreichend Abstandsmöglichkeit kann somit endlich wieder eine Veranstaltung Corona-konform mitten in Ried stattfinden. Welcher Film gespielt wird, entscheiden die Zuschauer vorab. Bis zehn Tage vor der Veranstaltung kann man auf der Silent Cinema Website für den jeweiligen Film-Favoriten abstimmen und dabei auch noch Tickets gewinnen. Auch das Stadtmarketing veranstaltet eine Woche vor der Kino-Premiere am Hauptplatz ein Ticket-Gewinnspiel – vorbeischauen auf der Facebook-Seite des Stadtmarketings „Ried im Innkreis – Treffpunkt Innviertel“ lohnt sich. Tickets gibt's online oder – sofern noch verfügbar – an der Abendkasse zu je acht Euro pro Person. Mit dem Kauf eines Tickets ist ein Sitzplatz garantiert.