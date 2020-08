Am 20. August 2020, gegen 16 Uhr, stahlen zwei Unbekannte einer Pensionistin aus dem Bezirk Ried mehrere hundert Euro.

BEZIRK RIED. Zwei bislang unbekannte Täter, ein jüngerer und ein älterer Mann mit österreichischem Dialekt und Aussehen, läuteten wegen angeblicher Herzprobleme an der Haustüre einer 74-Jährigen aus dem Bezirk Ried und baten um ein Glas Wasser. Während die Pensionistin mit dem älteren Mann in die Küche ging, um ein Glas Wasser einzuschenken, ging der Jüngere in das Wohnzimmer, durchsuchte einen Schrank und stahl der Pensionistin aus der Geldbörse mehrere hundert Euro. Kurz darauf verließen die beiden Männer das Haus und flüchteten vermutlich mit einem grünen Pkw.