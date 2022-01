Auch dieses Jahr ist es nicht möglich, den Tag der offenen Schule an der PTS abzuhalten.



RIED. Um trotzdem allen interessierten Schülern und deren Eltern einen Einblick in den Schulalltag an der Polytechnischen Schule und somit einen Überblick über die verschiedenen Fachbereiche zu ermöglichen, haben Direktor Bachinger und sein Team Filme auf der Schulhomepage bereitgestellt. Man lernt dort in Kurzform die Berufsfelder Bau, Holz, Elektro, Metall, Tourismus, GSS (Gesundheit, Soziales und Schönheit), Handel/Büro und Intensiv kennen. Außerdem wird an der PTS für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine grundlegende Vorbereitung auf das Berufsleben geboten.

Für Schüler, die in weiterführenden Schulen ein negatives Zeugnis hatten, besteht die Möglichkeit, durch den Besuch der PTS in einem freiwilligen zehnten Schuljahr die neunte Schulstufe abzuschließen, was mittlerweile für viele Berufe eine Voraussetzung ist. Eine Anmeldung für das Schuljahr 2022/23 ist im Zeitraum von Montag, 28. Februar, bis Freitag, 11. März 2022, möglich. Die Kanzlei ist Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 15.50 Uhr und am Freitag von 7.30 bis 13 Uhr besetzt. Mehr Informationen unter pts.ried.at.