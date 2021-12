Die Regionalmanagerinnen Stefanie Moser und Sandra Schwarz initiieren gemeinsam mit Architekt Peter Wimmesberger ein Agenda 21 Impulsprojekt zum Thema gemeinschaftliches Wohnen.



BEZIRK. "'Gemeinsam Dahoam' ist ein Pilotprojekt der Inn-Salzach Euregio, dass sich dem Thema gemeinschaftliches Wohnen in der Region Innviertel-Hausruck proaktiv widmet. Mit Architekt Peter Wimmesberger haben wir einen Projektpartner mit Expertise mit im Boot. Gemeinsam wollen wir das Bewusstsein und Interesse für neue Wohnformen am Land wecken und attraktive Alternativen zum Einfamilienhaus aufzeigen", erklärt Sandra Schwarz die Idee hinter dem Projekt. Der soziale Aspekt und die Gemeinschaft spielten bei gemeinschaftlichem Wohnen eine entscheidende Rolle. Jeder Bewohner hat seine eigene Wohnung. "Das besondere an diesen Wohnprojekten ist, dass es attraktive Gemeinschaftsräume für Kinderbetreuung, Veranstaltungen, gemeinsames Kochen, Garteln, Werkeln oder was auch immer gibt. Diese Gemeinschaftsräume werden von allen Bewohnern geteilt und gemeinsam genutzt."

Wo können sich Interessenten melden?



"Direkt bei uns und auf unserer Homepage inn-salzach-euregio.at. Alle die bei uns ihr Interesse bekunden, werden über aktuelle Entwicklungen und potenzielle Wohnprojekte zum Thema 'Gemeinsam Dahoam' in der Region informiert, mit anderen Interessierten vernetzt und zu Veranstaltungen eingeladen. Wir freuen uns, wenn wir zu diesem Thema mit vielen Menschen gemeinsam neue, zeitgerechte Wohnformen entwickeln können", so Schwarz.