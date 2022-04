Bei einem Unfall in Reichersberg wurde heute ein Radfahrer schwer verletzt. Er übersah beim Abbiegen ein Auto und prallte frontal dagegen.

Heute, 18. April 2022, fuhr um 13.35 Uhr eine 41-Jährige aus dem Bezirk Braunau mit ihrem Auto in Reichersberg von Obernberg kommend in Fahrrichtung Antiesenhofen. Zeitgleich war ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Braunau und seine gleichaltrige Freundin aus dem Bezirk Schärding mit dem Fahrrad von Antiesenhofen kommend Richtung Kreuzungsbereich unterwegs. Dort wollten sie nach links in Richtung Obernberg abbiegen.

Radfahrer übersah Auto

Bei dem Abbiegevorgang habe der 47-Jährige den entgegenkommenden Pkw der 47-Jährigen übersehen und fuhr auf deren Fahrbahnseite. Er prallte frontal gegen den Wagen, wurde über das Fahrzeug geschleudert und kam anschließend im Straßengraben zum Liegen. Die beiden Frauen leisteten dem Verletzten sofort Erste Hilfe. Anschließend wurde der Schwerverletzte ins Krankenhaus Ried geflogen. Beide Fahrradlenker trugen einen Helm.