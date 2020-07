RIED. Heute fand am Gericht in Ried die Verhandlung gegen einen 29-Jährigen Deutschen statt, der am 22. Mai die Raiffeisenbank in Gurten überfallen hat. Er war im Prozess geständig und fasste für seine Tat, bei der er als Maske einen Mund-Nasen-Schutz und eine Perücke trug und mit einer Gaspistole bewaffnet war, 30 Monate unbedingte Haft aus. Da der Deutsche Bedenkzeit erbat, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Als Grund für seine Tat gab der Angeklagte Spielschulden an. Bei seiner Tat forderte er 50.000 Euro. Die Bankangestellte händigte im 41.700 Euro aus und betätigte den stillen Alarm. Ein weiterer Bankangestellter verfolgte den Deutschen auf seiner Flucht bis zu seinem Auto und teilte der Polizei das Kennzeichen mit. Wie die BezirksRundschau berichtete, konnte das Fluchtfahrzeug rasch von Beamten einer Polizeistreife aus Ried gestellt und der Täter festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Oberösterreich.

Raiffeisenbank in Gurten überfallen, Täter konnte nach kurzer Fahndung festgenommen werden