Der Erhalt des Pfarrerhölzls in Ried ist Annegret Ritzinger aus Hohenzell ein großes Anliegen. Das bringt sich in ihrem Leserbrief zum Ausdruck.



Hinter der Idylle des Eichen- und Hainbuchenwaldes Pfarrerhölzls verbirgt sich eine hochdramatische Situation. Nur ein kleiner, privater Teil ist unter Schutz gestellt. Der weitaus größere unterliegt keinerlei Einschränkung hinsichtlich forstlicher oder sonstiger Nutzung bis hin zum Kahlschlag, wie derzeit zu sehen ist. Dabei kann nicht deutlich genug gesagt werden, dass zwischen forstlicher Nutzung und Naturschutzanliegen große Gegensätze bestehen, die sich insbesondere aus der zeitlichen Spanne zwischen optimaler Hiebreife und endgültigem Absterben eines Baumes ergeben, was bei Eichen weit über 500 Jahre ausmachen kann. In dieser Zeit bilden sich Strukturen aus wie Spalten, Ritzen, Höhlen für Vögel, Fledermäuse, Falter oder Käfer, die mit dem Verlust ihres Lebensraumes auf die „Roten Listen“ wandern oder dort bereits eine traurige Präsenz haben.Und ganz normale Allerweltsarten leiden unter Wohnungsnot.

"Wohnungsnot"

Siebenschläfer turnen statt in Höhlen auf unseren Dachböden herum. Der Zunderschwamm verlor nach Fällung einer Kastanie seine Bleibe, und mit ihm sind die darauf spezialisierten 35 Insektenarten wohnungslos. Nicht zu vergessen ist die Klimaleistung, die eine etwa 100-jährige Eiche täglich vollbringt: sechs Kilogramm CO 2 Verbrauch jeden Tag bei fünf Kilogramm Sauerstoff: Eine Leistung, die bei erhöhtem Alter eher noch gesteigert wird.

Aus all diesen Gründen fordert der bekannte Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben: lasst Bäume in Würde alt werden!

Leichter gesagt als getan! Denn das kostet Geld. Zunächst will der Besitzer den Holzwert der Laubbäume ersetzt haben, dann müssen erfahrene und gut ausgebildete Fachleute herangezogen werden, die mit dem roten Fällungspickerl vorsichtig umgehen. Und zuallerletzt sind auch jene Maßnahmen zu finanzieren, die ein Überleben des „gefährlichen“ Baumes ermöglichen und die schon vielerorts zu bewundern sind: So wurden in der Simbacher Au gefällte Stämme nicht ins Sägewerk gebracht, sondern an junge Bäume angebunden. Auch gibt es krückengestützte Baumgreise, in deren Mulm seltene Käfer und Pilze überleben. Wer soll das alles organisieren und bezahlen? Der staatliche Naturschutz leidet unter beständigem Geldmangel, die Stadtgärtnerei muss um ihr Leben fürchten, wenn sie eine Wiese nur zweimal jährlich mäht. Was erst, wenn sie den Riedern Spaziergänge unter vermodernden Baumgreisen zumutet?

Bank schenkt Lebensjahre

In dieser schwierigen Situation lässt eine Schweizer Aktion aufhorchen. Am 23. Juli 2020 erwarb die Aargauische Kantonalbank für 1.390 Schweizer Franken die Partnerschaft an der 90-jährigen „Knieeiche“, die nun mit ihrer Stammverwundung und ihrem Totholz bis 23. Juli 2030 ungestört weiterwachsen kann. Mit Verlängerungsmöglichkeit! Alle Medien waren dabei, als die feierliche Urkundenüberreichung unter dem Baum stattfand und verkündet wurde: Unsere Bank schenkt Lebensjahre. Da die Kirche über beträchtlichen Waldbesitz verfügt, kommen auch aus diesem Bereich interessante Vorschläge: Die Diözese Passau betreibt „schöpfungsorientierte Waldwirtschaft“, das heißt, sie stellt gewisse Flächen ganz nutzungsfrei und viele Bäume gelten als Biotopbäume, vor allem Eichen. Leider steht bei der Diözese Linz immer noch die forstliche Nutzung ihrer Wälder im Vordergrund, weshalb vor kurzem etliche kerngesunde Eichen und Eschen des kirchlichen Besitzes dem Sägewerk zugeführt wurden. Fazit: Das Pfarrerhölzl steht am Scheideweg: entweder wird es durch die vielen Fällungen und Eingriffe wertlos oder es bleibt durch phantasiereiches Zusammenwirken aller Beteiligten ein Naturjuwel.