Drei Bundesschulstandorte in Oberösterreich werden gerade umgebaut, um zusätzlichen Raum für Schüler zu schaffen. Einer dieser Standorte befindet sich in Ried.

RIED. "Die Schulen, die in Schärding, Ried und Linz entstehen, sind für uns nicht nur Lernanstalten, sondern Erfahrungs- und Erkenntnisräume für die Schülerinnen und Schüler. Neben der Schaffung von zusätzlichen Unterrichtsräumen ist aber auch der Ausbau der Tagesbetreuung und damit einhergehend der dafür erforderlichen Räumlichkeiten, der Grund für diese Baumaßnahmen“, erklärt Bildungsreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander. Die Bauarbeiten am Bundesgymnasium Ried haben im Juli 2020 begonnen. Die Fertigstellung ist für Herbst 2021 geplant. Im Gebäude werden eine Tagesbetreuung und drei Unterrichtsräume eingerichtet. Kostenfaktor: 1,6 Millionen Euro. „Mit diesen drei Bauvorhaben werden bereits die ersten Maßnahmen des aktuellen Schulentwicklungsplanes 2020 für den Bundesschulbau in Angriff genommen, die in den kommenden zehn Jahren Investitionen in der Höhe von 250 Millionen Euro vorsehen“, so Bildungsdirektor Alfred Klampfer.