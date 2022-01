LOHNSBURG. Sabrina Weninger hat am Wochenende von Lohnsburg Felling aus dieses schöne Foto gemacht. Links unten zu sehen in Lohnsburg, rechts ist Waldzell und in der Mitte der Mond. Haben auch Sie ein schönes Foto, das wir veröffentlichen sollen? Dann senden Sie uns Foto und ein paar Zeilen zur Erklärung an ried.red@bezirksrundschau.com.