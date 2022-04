Lernen fürs Leben: In der Polytechnischen Schule in Obernberg findet gerade ein 16-stündiger Erste-Hilfe-Kurs statt.



OBERNBERG. In der Fachbereichsgruppe "Dienstleistungen" des PTS Obernberg wird als Zusatzqualifikation ein Erste-Hilfe-Kurs angeboten. Als Referent konnte Max Reiter aus Ried gewonnen werden.

"Das Teilnahmezertifikat sowie das Diplom für den Finanzführerschein, das ebenfalls vor Schulschluss erarbeitet wird, stellen wertvolle zusätzliche Qualifikationen dar, die sowohl im täglichen Leben als auch bei Jobbewerbungen sehr hilfreich sind", weiß PTS-Lehrerin Hermine Billinger.