Schutzwegverlegung Pattigham

PATTIGHAM. Der einzige Schutzweg in der Gemeinde Pattigham wurde verlegt! Jahrzehntelang hat die Politik versucht, Hebel in Bewegung zu setzen, damit der äußerst ungünstig positionierte Zebrastreifen verlegt wird. Gerade aufgrund der steigenden Zahl an Lastkraftfahrzeugen, insbesondere Holztransporter, wurde der alte Schutzweg in letzter Zeit noch mehr in Frage gestellt. Nach Begutachtungen mit dem Amt der Oberösterreichischen Landesregierung im letzten Jahr erhielt die Gemeinde kurz vor Weihnachten die erfreuliche Botschaft, dass der Schutzweg auf Höhe des Ortsbrunnens positioniert wird. Bürgermeister Johann Urwanisch: „Die Freude bei den Mandataren aller Parteien war riesengroß. Ein Dank gilt hier auch meinem Vorgänger, Franz Moser, der stets hartnäckig geblieben ist. Dass die Umsetzung nun so rasch vonstatten ging, ist für uns alle eine Genugtuung.“

Wunsch vieler Familien erfüllt

Amtsleiter Daniel Unterberger: „Die alte Position des Schutzweges war bereits bei der provisorischen Unterbringung des Kindergartens in Containern im Zuge der Kindergarten- und Volksschulsanierung ein spezielles Thema. Mit der neuen Situierung konnte man endlich auch den großen Wunsch diverser Pattighamer Familien erfüllen, damit unsere Kinder, aber auch älteren Bürger die Frankenburger Landesstraße umso sicherer überqueren können.“

Kosten aufgeteilt

Das Land Oberösterreich übernahm für die neue Situierung die Kosten für das Personal, die Beschilderung sowie die Bodenmarkierungen. Im Gegenzug trug die Gemeinde sämtliche Kosten in Höhe von rund 1.500 Euro für die Versetzung der Straßenbeleuchtung und die Asphaltierung des Gehsteiges.