Im zweiten Corona-Sommer gilt für Wasserratten 3-G – getestet, geimpft, genesen – und Abstand. Am 19. Mai 2021 durften Freibäder öffnen – im Bezirk Ried haben noch nicht alle aufgesperrt. Aber das hat nichts mit Corona zu tun.

BEZIRK RIED. "Egal, welche Bestimmungen es gegeben hätte, so schlimm hätten sie gar nicht sein können, dass wir nicht aufsperren", freut sich Thomas Salhofer, Bademeister in Waldzell, über die Öffnung. "Die Jugend braucht einfach was. Die haben wir lange genug eingesperrt".

Mit 19. Mai 2021 durften die Freibäder offiziell wieder öffnen. Badegäste brauchen einen Nachweis, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind, müssen im Bad-Areal zwei Meter Abstand halten und brauchen in Innenräumen einen FFP2-Maske. Außerdem gibt es eine Einlassbeschränkung je nach Freibadgröße. Mehr dazu unten

Im Bezirk Ried hat Ende Mai noch nicht jedes Bad aufgesperrt. Das lag aber weder an Corona, noch an den Richtlinien. Es war einfach zu kalt und ungemütlich. Witterungsbedingt haben viele Freibadbetreiber die Eröffnung deshalb auf Anfang Juni verschoben. In Aurolzmünster etwa wird das Freibad sowieso erst ab einer Wassertemperatur von 22 Grad aufgesperrt. Eine solche wird nicht vor 7. Juni erwartet, wie es aus dem Gemeindeamt heißt.

Weniger Freibad-Besucher wegen 3-G?

Das Waldzeller Bad hat am Freitag, 21. Mai, aufgesperrt und kann trotz Besucherbeschränkung 225 Personen einlassen. "Hier kommt uns unsere Riesenliegewiese zugute", freut sich Salhofer.

Seine Begeisterung kann nicht jeder teilen: Eberschwangs Bürgermeister Josef Bleckenweger etwa sieht in der Kontrolle der 3-G-Regel und der Abstandseinhaltung einen zusätzlichen Arbeitsaufwand für das Personal im örtlichen Naturfreibad. "Aufgrund der schon angekündigten Lockerungen im Juni hoffen wir diesbezüglich auf Erleichterungen", sagt er. Und Obernbergs Ortschef Martin Bruckbauer ist sogar überzeugt, dass aufgrund der 3-G-Verordnung weniger Badegäste ins örtliche Freibad kommen werden. "Aber zumindest hält sich der Aufwand in Grenzen, weil direkt am Eingang kontrolliert werden kann." Die Gemeinde plant, das Freibad Obernberg am 3. Juni aufzusperren.

Mettmachs Bürgermeister Erich Gaisbauer die 3-G-Regel im Freibad als praktisch umsetzbar. "speziell jetzt, wo wir mit dem Selbsttest unter Aufsicht ein zusätzliches Testangebot in der Gemeinde haben", sagt er. Das Mettmacher Freibad wird in der ersten Juni-Hälfte aufgesperrt. Ein Termin steht noch nicht fest.

"Eigenverantwortung der Badegäste ist gefordert"

Am Stichtag 19. Mai hat einzig das städtische Freibad aufgemacht. Das Schwimmbecken ist beheizt, weshalb erste Wasserratten bereits ihre Runden gedreht haben. Weil pro Badegast in etwa zehn Quadratmeter Platz vorgesehen sein müssen, ist der Einlass im Freibad Ried auf 1000 Personen begrenzt, wie Peter Geisböck, Abteilungsleiter für Sport-Freizeitanlagen des Stadtamtes Ried mitteilt. Es werde Hinweisschilder geben, die über die Maßnahmen geben. Wie bereits im Corona-Sommer zuvor, seien die Bademeister angewiesen, die Einhaltung zu kontrollieren. "Aber wir appellieren an die Verantwortung aller Badegäste, diese Regelungen einzuhalten", sagt Geisböck.

Das sieht auch Wolfgang Gerhofer so, Bauhofleiter in St. Martin und damit Zuständiger fürs örtliche Freibad: "Die Eigenverantwortung der Leute ist gefordert", sagt er. Um die Besucherbeschränkung einhalten zu können, wird es in den Freibädern, so auch in St. Martin, ein "One-Way-Ticket" geben. "Die Gäste können nicht wie sonst rein und raus. Wenn sie das Bad verlassen, darf dafür der nächste Gast rein", erklärt er.

Badeseen: Maßnahmen schwierig zu kontrollieren

Schwierig zu kontrollieren sind die Maßnahmen an den Badeseen, weil diese im Normalfall nicht abgesperrt sind, wie Verena Moser vom Gemeindeamt Pramet sagt. In der Hausordnung des Badesees in der Gemeinde ist die 3-G-Regelung und die Abstandspflicht bereits jetzt vermerkt. "Jeder Besucher unterwirft sich dieser Hausordnung", erklärt Moser. "Es werden deshalb auch heuer verstärkt Kontrollorgane durchgeschickt werden."

Übrigens: In keinem der Freibäder im Bezirk Ried müssen Rutschen oder Springtürme gesperrt werden. Alle Betreiber teilten mit, dass genügend Platz ist für die Einhaltung der Abstandsregelung, um diese Attraktionen offen zu halten.

Covid-Maßnahmen in Freibädern und Öffnungszeiten

Folgende Maßnahmen zum Schutz vor Covid-19 sind bei einem Freibad-Besuch einzuhalten:

• 3-G-Regel: Um eingelassen zu werden, ist es nötig, getestet, geimpft oder genesen zu sein. Kinder bis 10 Jahre brauchen keinen Corona-Test für einen Freibadbesuch. Bei älteren Kindern zählt auch der Antigen-Test, der in der Schule gemacht wird.

• Abstand von zwei Metern zu haushaltsfremden Personen auf der Liegewiese und im Wasser.

• Im Freigelände ist kein Mund-Nasen-Schutz nötig, in Innenräumen, wie etwa in Kantinen, schon. Für Kinder von 6 bis 14 Jahren reicht eine Mund-Nasen-Schutzmaske. Die FFP2-Maskenpflicht gilt ab 14 Jahren.

• Es gibt eine Besucherbeschränkung je nach Größe des Freibadareals. Deshalb One-Way-Ticket: Für jeden Besucher, der das Freibad verlässt, darf ein neuer Besucher rein.