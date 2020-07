BEZIRK RIED. Noch bis Freitag, 17. Juli, 22 Uhr ist die etwas mehr als 500 Meter lange Baustelle an der der L115 Weindorfer Straße bei PCE in St. Martin gesperrt. Die Fräs- und Belagsarbeiten erledigt die Straßenmeisterei Obernberg. Aufgrund der Totalsperre und der nötigen Umleitung über die Hörndlholz Straße und die Weilbacher Straße kommt es zu einer Fahrzeitverlängerung von zehn Minuten. Weiters saniert das Land Oberösterreich die L508 Kobernaußer Straße in der Gemeinde Lohnsburg auf einer Länge von 600 Metern. Die Straßenmeisterei Ried führt die Fräs- und Belagsarbeiten durch. In Aurolzmünster wird die B143 Hausruck Straße auf einer Länge von etwas mehr als 400 Metern durch die Straßenmeisterei Obernberg erneuert. Bei beiden Baustellen herrscht ebenfalls eine Totalsperre, der Verkehr wird umgeleitet. Zwischen August und Oktober werden in Aurolzmünster auch die Eitzinger Brücke sowie die Senftenbacherbrücke an der L1115 Weindorfer Straße saniert. In Pattigham erneuert das Land Oberösterreich von Juli bis August/ September den Wegdurchlass St. Thomas. Die Baustelle ist halbseitig befahrbar mit Ampelregelung. „Im Sommer herrscht bis zu 25 Prozent weniger Verkehr auf Oberösterreichs Straßen. Deshalb wird ein Großteil der Straßen- und Brückensanierungen im Sommer durchgeführt. Unter www.land-oberoesterreich.gv.at/strasseninfo können sich Autofahrer umfassend informieren“, so Landesrat für Infrastruktur Mag. Günther Steinkellner.