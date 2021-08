Vor kurzem erfolgte der Spatenstich für den geplanten Gehweg über den „Maxnberg“ von Kirchdorf nach Katzenberg.



KIRCHDORF. "Der Bau dieser Verkehrssicherheitsmaßnahme startet mit September 2021 an der Hagenauer Landesstraße. Somit kommt ein von der Gemeindebevölkerung schon länger gewünschtes Projekt in die Umsetzung", so Bürgermeister Josef Schöppl. Die Baukosten belaufen sich auf zirka 260.000 Euro. Durch ein „Miteinander“ des Bundes, des Landes OÖ und der Gemeinde Kirchdorf ist die Finanzierung dazu gesichert. "Bei der Planung als auch bei den bevorstehenden Arbeiten vor Ort werden wir von der Straßenmeisterei Obernberg bestens unterstützt", so Schöppl. Sowohl Landesrat Max Hiegelsberger als auch Nationalratsabgeordneter Bürgermeister Manfred Hofinger betonen den Sicherheitsaspekt für Fußgänger im Verkehr und unterstützen damit auch gerne das gemeinsame Projekt in Kirchdorf am Inn.