MÖRSCHWANG. Die Schüler der Schulkooperation Mörschwang – St. Georgen - Weilbach bemalten im Laufe des Jahres die Mauer am Spielplatz in Mörschwang. Unterstützt von fachlichen Ratschlägen und vielen wertvollen Tipps der Familie Wolkersdorfer vom gleichnamigen Malerbetrieb in Mörschwang, setzten die Kinder ihre eigenen Entwürfe und Ideen um und brachten die Motive an die Wand. Farben und Pinsel wurden von Familie Wolkersdorfer gesponsert, die auch für das leibliche Wohl zwischendurch sorgten. Da in allen Klassen Klimawandel und Klimaschutz behandelt wurden, setzten die Kinder diese Themen auch künstlerisch um. Am letzten Schultag wurde das Kunstwerk bei einer kleinen Feier im Beisein der Bürgermeister und Familie Wolkersdorfer feierlich enthüllt und eingeweiht.