Dienstagmittag (10. März 2020) gab die Bundesregierung bekannt, dass nun auch in Österreich drastische Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus gesetzt werden müssen. Bis April sind alle Veranstaltungen draußen mit mehr als 500 Teilnehmern und alle drinnen mit mehr als 100 Teilnehmern behördlich verboten.

OÖ, BEZIRK RIED (schi). Auch Veranstaltungen in Ried sind von dem Beschluss der Bundesregierung betroffen. So schreibt die Messe Ried in einer Stellungnahme: "Die heute Mittag durch die zuständigen Ministerien verkündete österreichweite Sperre von Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen hat Auswirkungen auf die Sport & Fun sowie die in ihrem Rahmen stattfindenden Bewerbe. Die größte Sportmesse Österreichs hätte von 13. bis 15. März 2020 stattfinden sollen, ist aber nun ebenfalls von dem Verbot betroffen und wird auf unbestimmte Zeit verschoben."

Biermärz Veranstaltungen finden vielleicht nicht statt



Von s'Innviertel Geschäftsführer Gerald Hartl heißt es: "Die heute Mittag durch die zuständigen Ministerien verkündete österreichweite Sperre von Veranstaltungen wird selbstverständlich auch Auswirkungen auf den Innviertler Biermärz und dessen Veranstaltungen haben. Da hier aber unzählige Veranstalter zu koordinieren sind, bitten wir um Verständnis, dass wir erst am morgigen Vormittag (11. März 2020) mit Details an die Öffentlichkeit gehen können. Welche Events abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben werden, werden wir ebenfalls morgen auf unseren Kanälen bekanntgeben."

Biergala findet nicht statt



Auch die Biergala, zu der das Team der BezirksRundschau Ried und der Loryhof eingeladen hätten, findet kommenden Freitag (13. März) nicht statt. Sehr zum Bedauern von Othmar Zeilinger und des Teams der BezirksRundschau. Ob die Veranstaltung abgesagt oder verschoben wird, wird noch bekanntgegeben.

Absage Konzert in Obernberg



Am Samstag, 14. März 2020, hätte in der Burg Obernberg ein Konzert stattgefunden. Josef Brescher, Künstlerischer Leiter der Burg Obernberg, schreibt in einer Aussendung: "Das für Samstag, 14. März 2020, geplante Konzert der 'Pericopes +1' muss aufgrund von strikten Corona-Reiseeinschränkungen in Italien leider abgesagt werden. Die Musiker sitzen dort fest."