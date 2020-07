RIED. Zwischen 15. und 26. Juni 2020 kam es zu drei Einbrüchen in Wohnhäuser und in ein Geschäft. Polizisten aus Ried und Grieskirchen führten umfangreiche Ermittlungen gegen eine örtlich ansässige Tätergruppierung durch. Die dem Suchtmittelmilieu angehörigen Beschuldigten, eine 29-Jährige und eine 23-Jährige aus dem Bezirk Ried, ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Braunau und ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Schärding, stahlen im Vorfeld der Einbrüche auch Autokennzeichen, um diese bei den Taten an einem geliehenen Fahrzeug zu verwenden. Der 24-Jährige und der 31-Jährige wurden in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert. Bei der Festnahme wurden auch geringe Mengen Speed sichergestellt.