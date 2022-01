In den vergangenen zwei Jahren wurden besonders auch die Schüler auf eine harte Probe gestellt. Um dennoch ein Schulsystem gewährleisten zu können, in dem niemand benachteiligt und zurückgelassen wird, hat die Union Höherer Schüler einige Forderungen aufgestellt. Darunter fallen Themen wie eine angepasste Matura 2022, sichere Schulen durch Testungen und Impfungen sowie die Einführung des Schulfachs Demokratiebildung.

BEZIRK RIED. „Die diesjährigen Maturaklassen kämpfen seit zwei Jahren mit Distance-Learning, unterschiedlichen Lernplattformen, abweichenden Unterrichts- und Benotungsprinzipien, ausfallenden Präsenzunterricht, Quarantäne und psychischen Belastungen. Deshalb sehen wir es als notwendigen Schritt an, auch im heurigen Jahr für faire Anpassungen - in Form einer Möglichkeit zum freiwilligen Antritt - bei der mündlichen Matura zu sorgen. Es braucht jetzt frühzeitige Planungssicherheit für unsere Schüler in Abschlussklassen. Außerdem müssen Ersatztermine bei Quarantäne oder Krankheit gewährleistet sein und die Prüfungszeit um eine Stunde verlängert werden“, so die heurige Geschäftsführerin der UHS-Ortsgruppe Schärding-Ried-Grieskirchen Karolina Schauer.

Testen, impfen und Demokratiebildung

Weiters fordert die Union Höherer Schüler freiwillige Intensivvorbereitungskurse vor den Abschlussprüfungen. sowie "sichere" Schulen. „Die Schulen müssen ein Ort sein, an dem sich alle Schüler sicher fühlen können. Aus diesem Grund muss die Teststrategie ausgebaut werden und braucht es Impfmöglichkeiten direkt im Schulhaus. So kann man offene Schulen gewährleisten und muss nur im äußersten Notfall auf die Distanzlehre umsteigen", so Simon Parzer, Obmann der UHS Ortsgruppe Schärding-Ried-Grieskirchen. Er und Schauer ergänzen:„Wir als UHS sind ein starker Verfechter und Befürworter der Einführung eines neuen Unterrichtsfaches Demokratiebildung. Im vergangenen Jahr wurde wieder einmal

verdeutlicht, warum das so essentiell sei. In diesem Fach sollen Schüler nicht nur über die Grundlagen einer Demokratie aufgeklärt werden, sondern auch lernen, wie sie Fake News von der Wahrheit unterscheiden können, wie eine qualitativ-hochwertige Recherche funktioniert und vieles mehr - ein Fach, das nicht nach starren Mustern arbeitet, vielmehr von brandaktuellen gesellschaftlichen Inhalten lebt!"