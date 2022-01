Die Polizei sucht bisher noch unbekannte Täter, die bei einem Raubzug durch ein leerstehendes Haus in Andrichsfurt jede Menge Waffen und Munition mitgehen haben lassen. Zeugen werden aufgerufen, sich zu melden.

ANDRICHSFURT. Der Diebstahl ereignete sich zwischen dem 27. und 29. Jänner 2022. Die unbekannten Täter brachen die Eingangstür eines zurzeit aufgrund eines Todesfalles leerstehenden Haus in der Gemeinde Andrichsfurt auf. Sie stahlen neun Faustfeuerwaffen, vorwiegend alte Pistolen und Revolver aus dem 2. Weltkrieg, eine unbekannte Menge an Munition für Faustfeuerwaffen und eine Langwaffe. Ebenso entwendeten sie eine unbekannte Menge an Dolchen, Messer, Bajonetten sowie Orden, Abzeichen und Ehrenzeichen der deutschen Wehrmacht.

Der Wert der gestohlenen Gegenstände ist derzeit noch nicht bekannt, Täterhinweise gibt es keine.

Zeugen werden ersucht sich bei der Polizei in Aurolzmünster, Tel. 059133/4242, zu melden.