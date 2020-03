ORT IM INNKREIS (zema). Am Freitagnachmittag den 06. März gegen 13:30 Uhr kollidierten zwei Fahrzeuge auf der B143 in Ort im Innkreis. Neben der Feuerwehr Ort im Innkreis und St. Martin im Innkreis stand die Rettung und Polizei in Einsatz. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. Über den Unfallhergang und ob Personen verletzt wurden, konnte die Polizei noch keine genauen Angaben machen. Die Feuerwehren konnten nach der Bergung der Fahrzeuge und der Säuberung der Fahrbahn, wieder gegen 15:00 Uhr in ihre Gerätehäuser einrücken. Fotos: Danny Jodts/zema-medien.de