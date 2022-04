Wohnen im Dialog (Volkshilfe) und der Verein Ried-hilft organisieren gemeinsam die Veranstaltung zum Vernetzen und gegenseitigen Kennenlernen der freiwilligen Helfer*innen: Am 26. April um 19 Uhr in der Giesserei, Rainerstraße 5.

RIED. „Die Hilfsbereitschaft gegenüber den Vertriebenen ist beeindruckend“, weiß Ried-hilft-Vorstand Hannes Berger, „das Treffen soll nun die Helfer durch Kontakte und Informationen unterstützen.

Beim Helfen helfen

„Im Moment ist der Bedarf, sich zu vernetzen und auszutauschen groß“, meint die Volkshilfe-Mitarbeiterin Kristina Friedrich. Es wird einen kurzen Impulsvortrag mit den wichtigsten allgemeinen Infos geben, anschließend können sich bestehende Gruppierungen vorstellen und die Besucher sich sowohl mit ihren Erfahrungen als auch mit ihren Fragen einbringen.

Wohnen im Dialog macht Gemeinwesenarbeit über kulturelle Grenzen hinweg und verbindet Menschen. Ein Teilbereich davon ist „community building“, bei dem die Zivilgesellschaft unterstützt wird, sich zu vernetzen, um in einer bestimmten Angelegenheit aktiv zu werden.

„Wir unterstützen dabei, dass sich Gemeinschaften bilden können und dadurch Bedürfnisse so gut es geht abgedeckt werden“, erklärt Friedrich.

„Hier muss vor allem der Informationsfluss gewährleistet sein. Es gibt bereits so viele Projekte und es ist gut, wenn möglichst jeder Bescheid weiß. So können diese herausfordernde Situation gut gemeistert und die ukrainischen Vertriebenen bestmöglich unterstützt werden.“ Der Verein Ried-hilft steht mit seiner Expertise in Punkto rascher und effektiver Hilfeleistung an erster Stelle: „Je mehr wir zusammen helfen, umso besser gelingt das Zusammenleben."