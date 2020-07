Wie die Corona-Krise die Welt der Jugendlichen und die Arbeit der beiden Rieder Streetworker verändert hat und wie die Stimmungslage bei den jungen Menschen ist, das und mehr verrät Kerstin Hofstätter im Interview.

Wie hat der Lock-Down die Arbeit von Streetwork Ried verändert?

Hofstätter: Wir haben sehr schnell und umfassend auf die Corona-Krise reagiert und bereits ab Mitte März unsere Arbeitsinhalte auf digitale Angebote zur Betreuung und Beratung junger Menschen umgestellt. Wir nutzen seit Jahren schon sehr gut viele virtuelle-soziale Plattformen: Snap, Insta, Facebook, Messenger, Whats app, Signal und viele mehr sind uns vertraut und in der Kommunikation mit jungen Menschen nicht mehr wegzudenken. Und telefonieren wurde wieder wichtiger. Ich habe zum Beispiel eine Stunde mit einem Burschen telefoniert. Ein Gespräch, dass ich in dieser Intensität nie hatte. Es kam zur Beziehungsfestigung und Intensivierung. Trotz, oder genau wegen dieser Zeit jetzt. Des Weiteren waren wir einmal wöchentlich im Büro und teilten Essensgutscheine aus. Hier möchten wir uns bei der Spenderin, die anonym bleiben möchte, sehr bedanken. Einen Monat lang half sie mit Geld zur Grundnahrungsmittelsicherung.



Mit welchen Problemen haben Jugendliche durch die Corona-Krise zu kämpfen?

Es gab und gibt viele Themen: Arbeitslosigkeit, Jobsuche, behördliche Angelegenheiten und Strafen, finanzielle Problemlagen, problematische Wohnsituationen, Stressgefühle durch die derzeitige Situation.

Gab es Fälle, wo es zuhause durch die Ausgehbeschränkungen richtig eskalierte?

Ja die gab es, und ja nach Situation und Lebensalter wurde darauf reagiert. Ich bin sehr glücklich, dass wir Streetworker im Bezirk Ried ein großes, wertschätzendes, soziales Umfeld über die Jahrzehnte aufgebaut haben. In manchen Fällen habe ich stundenlang mit vereinsamten und/ oder sehr wütenden, aufgebrachten jungen Menschen telefoniert, in anderen Fällen griff der Notfallplan, sprich Institutionen, Ämter und Behörden, die Leib und Leben sichern.

Gibt es eine spezielle Unterstützung für Jugendliche, die durch Corona zum Beispiel ihre Arbeit verloren haben?

Es haben nicht alle Jugendlichen zurück in ihren Schul-, Lehr- oder Berufsalltag gefunden. Wir leisten intensive Kontakt- und Beziehungsarbeit und zeigen den 13 bis 25-Jährigen Möglichkeiten auf, die es für sie im Moment gibt. Wir laden die jungen Menschen ein, sich an uns zu wenden, wenn es brennt, der Schuh drückt oder es für sie perspektivenlos erscheint.

Wie ist generell die Stimmung der Jugendlichen zu Corona?

In Einzelgesprächen zeigt sich eine Bandbreite der Gefühle, und da ist alles vertreten: Angst, Sorge, Hilflosigkeit, Wut, Ärger und Verzweiflung gehören dazu. Manche haben Panik, andere flüchten sich in Verschwörungstheorien. Ich glaube, für viele junge Menschen werden die nächsten Wochen und Monate eine besonders harte Zeit des Sich-zurecht-Findens und Neuorientierens sein.

Es gab in Ried auch einige Strafen für junge Menschen, die sich im Lock down nicht an die Ausgehbeschränkungen gehalten haben. Was ist hier die Meinung von Streetwork?

Wir helfen den jungen Menschen, sich Gehör zu verschaffen, indem wir mit ihnen zum Beispiel Einsprüche schreiben. Zum anderen sehen wir uns wesentlich in der Vermittlerrolle und können auf langjährige Vernetzung mit Behörden zurückgreifen. Natürlich sind in Zeiten des Lock Downs Welten aufeinandergeprallt und da kam es auch zu großen Spannungen: Die Maßnahmen der Regierung versus der Wunsch und das Bedürfnis, sich draußen zu bewegen. Denn gerade für Jugendliche, die in beengten Wohnverhältnissen leben und Familie nicht immer als sicheren Ort erleben, ist der öffentliche Raum ein wesentlicher Erholungs- und Rückzugsort. Ich denke, dass es wichtig ist, alle Anliegen ernst zu nehmen. Wir sehen es als unsere Aufgabe, die realen Lebenssituationen von Menschen und die Ursachen und Auswirkungen von Benachteiligungen wahrzunehmen und zu dokumentieren. Wir tragen die Anliegen der Klienten an die Öffentlichkeit, Politik und andere Beteiligte weiter, um eine Grundlage für mögliche Veränderungen zu schaffen und diese auch immer wieder einzufordern.