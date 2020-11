WIPPENHAM. Seit 18 Jahren ist das Adventkranzbinden für die Kindergärtnerin und begeisterte Hundesportlerin Daniela Lausegger aus Wippenham ein fixer Bestandteil ihrer Einstimmung auf die Weihnachtszeit. „Ich bin einfach ein Weihnachtsfreak. Seit vielen Jahren binde ich für meine Familie und Freunde pro Jahr ungefähr zehn Kränze, je nach deren Wunsch. Ich treffe mich dafür immer mit einer guten Freundin in deren Garage", so Lausegger.

Verschiedenste Modelle

Bereits ihre Mutter hat schon selbst Adventkränze gebunden. „Ich kenne diese Tradition von daheim. Selber angefangen habe ich aber erst durch meinen Beruf als Kindergärtnerin. Im Rieder Kindergarten St. Elisabeth binden wir mit jeder Gruppe einen Kranz“, so Lausegger. Nach 18 Jahren reich an Erfahrung bindet die Wippenhamerin heute verschiedenste Kränze – von kleinen Tischkränzen bis zu riesigen Sonderwünschen in der Größe von Grabkränzen. „Ich verwendete als „Unterbau“ meistens Strohkränze. Ausser bei Türkränzen, da sind mit Styroporkränze aufgrund des leichten Gewichtes lieber“, so Lausegger. Als Materialien kommen neben den traditionellen Tannenzweigen auch andere, selbst gesammelte Naturmaterialien wie Moos oder Efeu zum Einsatz. Bezüglich Trends bei Adventkränzen sagt Lausegger: „Ich glaube nicht, dass es hier richtige Trends gibt. Welche Art von Adventkranz man bevorzugt hängt eher von der Art, wie man auch das Weihnachtsfest feiert, ab. Von schlicht und traditionell bis bunt und glitzernd gibt es sehr viele Möglichkeiten!“