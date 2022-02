KIRCHDORF AM INN. Der Verein zur Förderung der Jugendarbeit (VFJ) in Kirchdorf am Inn zählt mehr als 80 Mitglieder und ist durch das jährliche Aufest weit über die Grenzen hinaus bekannt. Um die umliegenden Jugendorganisationen zu unterstützen, wurden je 250 Euro an das Jugendrotkreuz Obernberg und Altheim übergeben. Ebenfalls wurden das Jugendblasorchester Tricolore aus Altheim, Kirchdorf und Mühlheim und die Jugendfeuerwehr Kirchdorf/Katzenberg mit je 250 Euro unterstützt.