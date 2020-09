Wir sind auf der Suche nach Hobbygärtnern, die von ihren Chilis behaupten, dass sie die Schärfsten sind.



OÖ, RIED (schi). Bereits zum zweiten Mal suchen die BezirksRundschau und die HTL Wels gemeinsam mit den OÖ Gärtnern die schärfste Schote im Land. Vergangenes Jahr holte sich Christina Gumpinger mit der Schote "Carolina Reaper" den Sieg im Bezirk Ried. Auch heuer baut die Mettmacherin die feurigen Früchtchen an. "Meine Familie und ich essen gerne scharf. Mich reizt es, die Pflanzen von der Keimung bis hin zur Ernte großzuziehen. Dieses Jahr habe ich die Sorten Sweet Chocolate, Haverneros, Carolina Reaper, Naga Morich und Trinidad Scorpion Butch angebaut. Leider sind sie noch nicht richtig reif", so Gumpinger. Sobald die Schoten geerntet werden können, verarbeitet sie Gumpinger zu Chili-Salz, Chili-Gelee und Chili-Flocken. Der Rest wird klassisch in Essig eingemacht.

Tipps vom Gärtner

"Gerade heuer ist die Zahl der Chili-Fans gestiegen. Viele Leute waren lange zuhause und darum Zeit, neues auszuprobieren. Dazu zählt in erster Linie der Chili in jeder schärfe", weiß der für das Innviertel zuständige Bezirksgärtnermeister Günter Weber. Leut ihm seien junge Männer und Grillfreunde meistens große Fans der scharfen Schote. Zum richtigen Anbau der Pflanze hat Weber einige Tipps: "Will man seine Pflanzen selbst ziehen, muss man sehr zeitig im Frühjahr mit der Aussaat beginnen. Der Samen muss aber im Warmen angebaut werden. Chilis sind nämlich wärmeliebend. Kauft man sich fertige Pflanzen, ist ebenfalls darauf zu achten, dass man sie vor Kälte schützt. Regelmäßige Düngergaben mit einem organischen Dünger sind der Erfolg für eine gute Ernte."

HTL Wels bestimmt Schärfegrad



Für Chili-Anfänger empfiehlt der Bezirksgärtnermeister den Cherry Kirschpaprika. Er hat eine interessante Schäfte, ist aber noch gut zu essen. Etwas geübteren empfiehlt er die Jalapeno. Die Schärfe der Chili könne man als Hobbygärtner aber nur subjektiv über den Geschmack bewerten. Die HTL Wels kann den Schärfegrad allerdings mit einem Test bestimmen. Die BezirksRundschau und die HTL Wels suchen jetzt den schärfsten Chili in Oberösterreich. Noch bis 17. Oktober können Chilizüchter und Hobbygärtner ihre getrocknete Ernte einsenden und testen lassen. Die Bezirkssieger erhalten jeweils einen 100 Euro-Gutschein der Gärtner (siehe unten).

Sei Scharfmacher

Und so wird mitgemacht:

Selbstgezogenen Chili trocknen:

Um die Schärfe der Schoten zu bewahren, empfiehlt sich ein Vortrocknen in der Sonne, danach im Dörrautomaten vollständig trocknen (oder im Backrohr bei moderater Temperatur).

Formular ausfüllen:

Teilnahmeformular und Teilnahmebedingungen hier downloaden und zusammen mit der Probe versenden

Einsenden bis 17. Oktober:

Achtung! Nur vollständig getrocknete Proben einsenden (Gefahr der Schimmelbildung), am besten in kleinen, wiederverschließbaren Plastiksäckchen verpackt.

HTBLA Wels, Abteilung für Chemieingenieurwesen, Kennwort: Chili,

Fischergasse 30, 4600 Wels

Es gelten die Teilnahmebedingungen auf meinbezirk.at/scharfmacher-tb und die dort ebenfalls abrufbaren Gewinnspiel-Datenschutzinformationen. Gerne senden wir Ihnen diese auf Anfrage.