EBERSCHWANG. Die Iranerin Zarin E. und ihre Töchter Dela und Dorsa, die heute in Linz leben, kamen am Sonntag, 23. August nach Eberschwang, um sich bei der Pfarrbevölkerung für die freundliche Aufnahme im Jahr 2016 zu bedanken. Die drei fanden damals nach ihrer Flucht aus dem Iran in Eberschwang eine neue Heimat und lernten den christlichen Glauben kennen. Sie besuchten regelmäßig die Gottesdienste und nahmen regen Anteil am Pfarrleben. Pfarrer Karl Burgstaller war ihnen in dieser Zeit geistlicher Begleiter und freute sich, als sich die Töchter Dela und Dorsa 2017 von ihm taufen ließen. 2018 zog die Familie nach Linz, da alle drei hier Arbeit gefunden hatten. Im heurigen Frühjahr ließ sich auch Mutter Zarin von Pfarrer Burgstaller taufen.