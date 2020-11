KIRCHDORF. Von 4. bis 6. sowie von 11. bis 13. Dezember ist auf Schloss Katzenberg der bereits traditionelle Weihnachtsmarkt geplant. Ob die „Schlossweihnacht“ tatsächlich stattfinden wird, kann man derzeit noch nicht abschätzen. „Wir sind jedenfalls mitten in den Vorbereitungen, da wir fünf Wochen brauchen, um alles aufzustellen und herzurichten. Um unseren Gästen und Ausstellern größte Sicherheit zu bieten, habe ich beim Roten Kreuz den Kurs zum Covid-19-Beauftragten absolviert und ein umfangreiches Hygiene-Konzept erstellt, das von der Bezirkshauptmannschaft auch genehmigt wurde“, so Johannes Steinbrener.

Zahlreiche Vorkehrungsmaßnahmen

Die zahlreichen Vorkehrungsmaßnahmen umfassen zum Beispiel ein Einbahnsystem im gesamten Gelände samt getrenntem Ein- und Ausgang sowie die Erweiterung des Areals. „Damit sich die Besucher noch besser verteilen, öffnen wir heuer bei der Schlossweihnacht auch den Rundweg durch den Park. Wir haben entlang des gesamten Weges Strom für Beleuchtung verlegt“, erklärt Schwester Christina Steinbrener. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, werden auch die Gastronomie und das Cafè nach draußen verlegt und auf mehrere, kleinere Stationen aufgeteilt. „Weiters öffnen wir heuer an zwei statt wie bisher an einem Wochenende. Auf Programm müssen wir verständlicher Weise komplett verzichten. Wir werden das Gelände als Alternative aber mit stimmungsvoller Weihnachtsmusik beschallen“, berichten die beiden.

Warteliste bei den Ausstellern

Nicht nur für die Familie Steinbrener, sondern auch für viele Aussteller wäre es wichtig, den Markt durchführen zu dürfen. „Aktuell haben wir eine Warteliste, was die Aussteller betrifft. Viele sind sehr verzweifelt, weil ihnen aufgrund der Corona-Krise ihre Einnahmen fehlen. So hoffen wir, dass sich im Dezember die Lage entspannt und wir aufmachen dürfen“, so Christina Steinbrener.

Heiraten am Schloss

Neben verschiedenen Märkten stellt das Schloss Katzenberg seit kurzem auch eine besondere Location für Hochzeiten dar. „Wir arbeiten mit dem Standesamt der Gemeinde Kirchdorf zusammen. Aktuell sind Hochzeiten aufgrund von Corona natürlich nicht möglich. Es wird aber auch eine Zeit danach geben“, so Johannes Steinbrener. Trauungen sind dann entweder im Freien oder in der Kapelle möglich. Auch Caterings für kleinere Gesellschaften können realisiert werden.