ST. MARTIN. „Vor knapp sechs Jahren wurde ich zum Bürgermeister der Marktgemeinde St. Martin im Innkreis gewählt. In dieser Zeit ist einiges passiert, wir konnten vieles umsetzen. Auch für die Zukunft haben wir noch viel auf unserer Agenda. Der Anbau zur Musik-Mittelschule ist fast abgeschlossen, weitere Sanierungsschritte werden hier noch folgen. Die Erweiterung und Sanierung des Gemeindeamtes wird uns ebenso beschäftigen wie die Dauerbrenner Verkehr und Infrastruktur. Ein besonderes Anliegen sind uns auch die Kinder und Jugendlichen, für sie werden wir in den nächsten Jahren entsprechende Schwerpunkte setzen. Beginnen werden wir dabei mit einer Parkour-Anlage sowie einem Kinderspielplatz im Grünzug am Alleefeld mit diversen Verweil- und Treffmöglichkeiten“, so Hochhold.

"Bestens gerüstet"

Gemeindeparteiobmann Andreas Redhammer zur Wiederkandidatur: „Mit Hans Peter als mittlerweile erfahrenen und erfolgreichen Bürgermeister und einem Spitzenteam im Hintergrund bin ich absolut überzeugt, dass wir bestens gerüstet sind, unsere Marktgemeinde weiter besser, schöner und lebenswerter zu machen. Er hat unser vollstes Vertrauen und wurde von unserer Fraktion einstimmig nominiert“. Hans Peter Hochhold ergänzt: „Ich bedanke mich bei meinem Team für das in mich gesetzte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. Das konstruktive Miteinander aller Fraktionen im Gemeinderat zum Wohle aller Bürger soll auch in den nächsten Jahren im Vordergrund stehen. Mit einem offenen Ohr für die Anliegen der St. Martiner und mit vielen guten Ideen möchte ich auch zukünftig gemeinsam mit meinem Team unsere schöne Marktgemeinde gestalten.“

St. Martin im Innkreis wählt – Bürgermeister und Gemeinderat