Die Wahl im Herbst 2021 hat im Bezirk Ried sechs neue Bürgermeister gebracht. Einer davon ist Peter Kettl (FPÖ) aus Aurolzmünster. Wir haben mit ihm gesprochen.

Herr Kettl. Durch die Wahl hat sich Ihr Leben wesentlich verändert. Haben Sie sich in Ihre neue Rolle schon eingelebt?

Kettl: Ja, ich habe mich schon ganz gut eingefunden. Großer Dank gilt Josef Detzlhofer, der bereits seit 47 Jahren Amtsleiter von Aurolzmünster ist und die Gemeinde kennt wie kein anderer. Ich habe eine sehr sehr gute Einschulung von ihm erhalten. Leider geht Josef nächstes Jahr in den wohlverdienten Ruhestand.



Was ist das größte Ziel für Sie als Bürgermeister?

Wie im Wahlkampf mehrmals betont, möchte ich ein Bürgermeister für alle sein. Das ist mein Steckenpferd, dafür brenne ich. Als Bürgermeister gewählt zu werden, bedeutet, dass die Menschen an dich glauben und dir ihr Vertrauen schenken. Deshalb ist der persönliche Kontakt mit den Bürgern für mich sehr wichtig. Das ist aktuell in der Corona-Situation leider kaum möglich.



Welche Projekte wollen Sie in Aurolzmünster nun vordergründig vorantreiben? Was liegt an?

Zum einen möchte ich die Verkehrssituation vor der Volksschule verbessern. Da es hier keine Parkmöglichkeiten gibt, möchte ich gemeinsam mit der Gesunden Gemeinde in 200 Metern Entfernung eine Elternhaltestelle mit Zebrastreifen realisieren. Vielleicht gelingt es uns auch, das in der Hauptschule toll funktionierende Konzept der Schülerlotsen ebenfalls in der Volksschule zu verwirklichen. Auch sehr wichtig ist der Bau einer Arztpraxis für unsere Gemeindeärztin Barbara Schamberger-Ender, die aktuell in einem Container in Forchtenau praktiziert. Für den Bau wird in Forchtenau gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr aktuell ein Grundstück umgewidmet. Das Gebäude, das von der Gemeinde finanziert wird, soll neben der Arztpraxis auch die Apotheke und ein Labor beinhalten und so konzipiert sein, dass man aufstocken kann. Weitere Projekte liegen im Bereich Straßenbau und Hochwasserschutz. Darüber hinaus wird aktuell das Feuerwehrhaus in Weierfing derzeit erweitert.



Wenn Sie jetzt an das Ende der Wahlperiode in sechs Jahren denken. Was soll sich bis dahin verändert haben?

Mein Wunsch wäre es, dass die Aurolzmünsterer aller Generationen mich dann als jenen Bürgermeister schätzen, der für sie da ist.