Die Ausbreitung des Corona-Virus stellt auch die Bezirkshauptmannschaften vor große Herausforderungen.

RIED. Anlässlich eines Besuches in der BH Ried konnte sich ÖVP-Abgeordneter Bürgermeister Manfred Hofinger persönlich von der guten Zusammenarbeit mit den Einsatzorganisationen aber auch mit dem Krankenhaus Ried überzeugen. Im Gespräch mit Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer sowie Gerhard Obermair und Heidemarie Schachinger stellte sich heraus, dass etwa Corona-Testergebnisse innerhalb eines Tages vom Krankenhaus an die Bezirkshauptmannschaft übermittelt wurden, sodass diese dann schnell an die Betroffenen weitergegeben werden konnten. „Das ist nicht selbstverständlich, wenn man hört, dass in manchen Regionen die Menschen einige Tage auf ein Ergebnis warten müssen“, betont Hofinger.

Zweiten Lockdown verhindern



In der Stabsarbeit der BH Ried sind im Schnitt fünf Personen beschäftigt, bei auftretenden Clusterbildungen jedoch bis zu zwölf Personen. „Damit zeigt sich, dass wir im Bezirk Ried gut aufgestellt sind, wenn es darum geht, die Ausbreitung der Infektionsketten zu verhindern“, lobt Hofinger das Engagement der Mitarbeiter in dieser schwierigen Corona-Zeit. Nun gehe es aber darum, weiterhin an die Menschen zu appellieren, das Virus ernst zu nehmen. „Covid-19 ist nach wie vor unter uns und es wird auch nicht einfach so verschwinden. Wir müssen alles tun, um einen zweiten Lockdown zu verhindern“, mahnt Hofinger vor allem Eigenverantwortung und Selbstdisziplin bei der Bevölkerung ein.