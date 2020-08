Der ÖAAB Ried überraschte einige Betriebe im Bezirk mit Eiskaffee und informierten die Arbeitnehmer über die steuerlichen Erleichterungen der Bundesregierung.

RIED. Neben der willkommenen Erfrischung überbrachten die Spitzenfunktionäre des OÖVP-Arbeitnehmerbundes auch aktuelle Informationen zu Corona-Hilfsmaßnahmen und der steuerlichen Entlastung. „Gerade Arbeitnehmer und Familien mit Kindern haben in den letzten Monaten Bemerkenswertes geleistet. Sie werden durch die aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung entlastet. Zusätzlich wird Menschen, die durch die Coronakrise in Not geraten sind besonders geholfen“, so AK-Rätin Marianne Kraxberger und ÖAAB Obmann der Stadt Ried Philipp Kitzmüller. Einen Überblick über alle Corona-Maßnahmen für Arbeitnehmer und Familien, vom Familienhärteausgleich bis zur Möglichkeit von steuerfreien Bonuszahlungen, findet man in der ÖAAB-Infobroschüre, die kostenlos bestellt werden kann (0732 66 28 51, oeaab@ooe-oeaab.at).

AK-Rätin Marianne Kraxberger weist auch darauf hin, dass Regierung und Parlament unter Einbindung der Sozialpartner in der Coronakrise rasch und konsequent die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherung der Arbeitsplätze gesetzt haben. In mehreren Coronapaketen wurden zudem wichtige gesetzliche Klarstellungen für Arbeitnehmer, wie den Anspruch auf Pendlerpauschale auch im Homeoffice, getroffen.