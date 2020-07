Die Ferienbetreuung stellt Familien von Haus aus vor eine organisatorische Herausforderung und speziell dieses Jahr ist es eine noch größere Challenge.

BEZIRK RIED. „Die Hälfte der Eltern hat den Urlaub durch Corona in den letzten Wochen und Monaten bereits verbraucht und weiß nicht, wie die bevorstehenden neun Ferienwochen zu bewältigen sind. Besonders schwierig ist die Situation für Alleinerzieher. Die Kurz-Regierung lässt Familien im Stich“, so SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende Christin Meingassner. Laut ihr, müsse es in der Nähe des Wohnortes einen offenen Kindergarten geben. Zusätzlich brauche es sinnvolle Ferienangebote wie Summer-Schools und Summer-Camps, die auch leistbar sind. "Die Kinder müssen die Möglichkeit bekommen, das Versäumte nachzuholen. Die Familien sind in der Corona-Zeit an die Grenze ihrer Belastbarkeit gekommen. Damit sie mit ihren Sorgen nicht alleine sind, braucht es Familienberatung in Wohnortnähe sowie Kinder- und Jugendhilfe." Die SPÖ-Frauen im Bezirk Ried fordern daher die Bundesregierung auf, die Gemeinden zu unterstützen.