Nach 2 Jahren Pause ist es nun so weit: das Hohenzeller Stadlfest der FF Engersdorf geht in die 45te Runde!

Am ersten Juli-Wochenende, also von 01.-03. Juli 2022, werden wir endlich wieder mit euch gemeinsam im Hiaslmann-Stadl feiern. 3 Tage feiern, 3 Tage Spaß haben, 3 Tage Musik. Von DJs über eine Liveband bis hin zur traditionellen Blasmusikkapelle am Sonntag → da ist bestimmt für jeden was dabei!

Wie schon 2019 werden euch auf der Stadlfest-Bühne am Freitag, 1. Juli DJs erwarten. Wir freuen uns auf Greenice und EMOTI, die den Feststart sicher zu einem hammermäßigen Erlebnis machen.

An Samstag, 2. Juli wird dieses spektakulären Partywochenendes von einer westösterreichischen Pop- und Rockband begleitet. Die Tiroler Band TNG (Torpedos New Generation) garantiert einen Abend mit Partymusik und Unterhaltung auf höchstem Niveau.

Um für gute Unterhaltung in der Disco zu sorgen haben Mark Riever und Steve Area jede Menge gute Musik im Gepäck und werden euch damit so richtig einheizen.

Zum Festausklang beim Frühschoppen am Sonntag, 3. Juli, wird der Musikverein Neuhofen/Innkreis die Besucher mit traditioneller Blasmusik unterhalten. Eine Kinderhüpfburg sorgt am Sonntag auch bei den kleinen Besuchern für kurzweilige Stunden.

Tickets für Freitag, 1. Juli und Samstag, 2. Juli sind für € 9,00 unter https://stadlfest-hohenzell.cortex-tickets.de erhältlich. Abendkassa limitiert! (Preis: € 10,00). Heimbringerdienst Freitag und Samstag ab 24 Uhr!