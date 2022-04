Heuer jährt sich zum 220. Mal der Geburtstag von Franz Stelzhamer, dem wohl bedeutendsten Mundartdichter Oberösterreichs. Der Stelzhamerbund nimmt dies zum Anlass, an den großen Künstlers und Wegbereiter der Mundartdichtung zu erinnern. Ihm ist es zu verdanken, dass die Sprache des Volkes, der Dialekt, Anerkennung und Eingang in die Literatur gefunden hat und in Lyrik und Prosa auch heute noch Bestand hat. Ist doch die Mundart ebenso Teil unseres Kulturgutes wie Volksmusik und Brauchtum und gehört zu den Klangfarben unseres Lebens.

Sein bekanntes Gedicht Oans und Vier bildet einen Hymnus auf das Land O.Ö., ebenso beleuchtet es die vier Jahreszeiten und unsere Lebenszeit. Oans und Vier betitelt deshalb auch einen vierteiligen Lesungszyklus im Bezirk Ried, der einerseits Franz Stelzhamer und sein großartiges literarisches Lebenswerk wieder ins Gedächtnis ruft, zum anderen die Mundartdichtung der Gegenwart in den Vordergrund rückt.

Eine Lesung zum Thema „Frühling“ bildet den Auftakt und findet am Samstag, 23. April, 19.30h im Kulturhaus Stelzhamermuseum in Pramet statt. Dr. Martin Moser, bekannt für seine markante Interpretation, liest aus dem Werk des Dichters, die Autoren Helmut Wurmhöringer und Hans Hermandinger, sowie Petra Seyfried bringen lebensnahe Gedanken und heitere Gedichte zu Gehör.

Stimmungsvolle Bilder aus dem Innviertel von Alois Litzlbauer bilden den optischen Hintergrund, Einblicke in Stelzhamers Leben sind bei einem Rundgang im Museum zu gewinnen, das an diesem Abend bereits ab 18h geöffnet ist. (Eintritt: Freiwillige Spenden)