Lebensmittel haltbar machen und die Gesundheit der Darmflora fördern, das kann man mit Fermentation. Wie das genau geht zeigt Geru Pulsinger, einer der Autoren des Buches „Magic Fermentation“, in der GIESSEREI in Ried am 19.Oktober im Rahmen eines Workshops.

Wir alle sind schon mit Fermentiertem in Kontakt gekommen. Bier, Wein, Kakao, Sauerteigbrot, Honig, Käse oder Senf sind Beispiele dafür und man könnte eine sehr lange Liste von Lebensmitteln aufstellen, die durch Fermentation entstehen. Mit „Gärung“ könnte man Fermentation gut übersetzen, wissenschaftlich ausgedrückt handelt es sich dabei um Umwandlung von organischer Materie durch die Zugabe von Bakterien-, Pilz- oder Zellkulturen bzw. um den Zusatz von Enzymen. Manche Spitzengastronomen übersetzen Fermentation auch mit „Kultivierung“ von Lebensmitteln und betonen, dass dadurch Lebensmittel schmackhafter, gesünder und vor allem haltbarer gemacht werden.

Zwei Experten des Fermentierens sind Marcel Kruse und Geru Pulsinger, die mit ihrem Buch „Magic Fermentation. Fermentieren, bis die Gläser überschwappen“ eine Sammlung von 150 Rezepte für Gemüse, Obst, Sauerteig, Joghurt, Kefir und Kombucha liefern, die auf breites Interesse gestoßen ist. Geru Pulsinger, er ist gelernter Koch und Gastronom und hat Ausbildungen zum Gesundheitstrainer, Energetiker und Ernährungsberater, absolviert, wird nun in der GIESSEREI in Ried am 19. Oktober von 18:30 bis 21:45 einen Workshop zu Thema „Fermentation Basic“ abhalten, bei dem er seine umfangreichen Kenntnisse auch praktisch präsentiert.

Magdalena Schneiderbauer, die den Workshop organisiert hat, freut sich schon sehr auf diesen Basiskurs. „Mich freut, dass die Teilnehmer*innen am Workshop nicht nur Wissensinhalte vermittelt bekommen, sondern auch mit drei Gläsern Gemüse für Zuhause unsere Veranstaltung verlassen werden. Wer dabei sein will – der Kurs kostet inklusive fermentierter Jause und Getränke 65,00 Euro und zusätzlich fallen noch Materialkosten von 23,00 Euro an – soll sich bitte rasch unter workshop@fermentation.ninja anmelden und dabei seine Kontaktdaten vermerken.“