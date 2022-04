Frühjahrskonzerte der MK Mehrnbach – es geht wieder los!

Es ist wieder soweit! Die Musikkapelle Mehrnbach ist zurück – endlich darf wieder musiziert werden! Mit den Lockerungen der Covid-Beschränkungen haben wir Musikerinnen und Musiker wieder mit der Probenarbeit gestartet. Gut vorbereitet und voller Vorfreude darf nun wieder vor und für Publikum musiziert werden.

Wir möchten euch sehr herzlich zu den diesjährigen Frühjahrskonzerten am Freitag, 22. April und Samstag, 23. April 2022 um jeweils 20 Uhr in die Mehrzweckhalle Mehrnbach einladen.

Der Konzertabend wird heuer etwas ganz Besonderes. Im ersten Teil gehört die Bühne nämlich ganz der Jugend, die seit Beginn der Pandemie kaum die Chance hatte, ihr Können unter Beweis zu stellen. So leiten die JungmusikerInnen von All4Music den Konzertabend ein und anschließend werden die „U20Brass“ und ein Tubaquartett die Bühne zum Beben bringen. Der zweite Teil wird von der ganzen Musikkapelle mit einem abwechslungsreichen und schwungvollen Programm unter der Leitung von Kapellmeister Stefan Spieler gestaltet. Karten gibt es bei allen Musikerinnen und Musikern sowie bei der Raiffeisenbank Mehrnbach.

Wir freuen uns, mit euch gemeinsam die Post- Covid-Blasmusikära einleiten zu dürfen!