Marktgemeinde und Pfarrgemeinde Obernberg am Inn veranstalten ein Friedenskonzert

Am Osterdienstag, den 19.4. um 19 Uhr, findet in der einzigen Abendmahlskirche Österreichs, in Obernberg am Inn, ein Charity - Konzert für die Geflüchteten aus der Ukraine statt.

,,Gemeinsam hat die Marktgemeinde mit der Pfarre beschlossen, ein Friedenskonzert zu veranstalten. Mit dem Reinerlös unterstützen wir die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die bei uns sind“, geben Bürgermeister Martin Bruckbauer und Pfarrer Mag. Alfred Wiesinger zum Ausdruck und beide bedanken sich bei der Organisatorin Maria Reiter und allen Auftretenden, die ehrenamtlich ihre Musikdarbietungen zum Besten geben.

Die Idee und auch die Organisation wurden durch die Kulturreferentin der Marktgemeinde Obernberg, Frau Maria Reiter, durchgeführt.

,,Wir sehen täglich in den Medien die verstörenden Bilder vom Krieg in der Ukraine, sitzen vor dem Fernseher und glauben, nichts tun zu können, ich denke, wir können was für die geflüchteten Frauen und Kinder tun“, sagt Maria Reiter und zitiert weiter die Bibel.

,,Die Musik schenkt uns nicht nur Trost, zeigen wir uns solidarisch und nicht gleichgültig. Hiob 31,32 … Der Fremde musste nicht im Freien übernachten …“ gibt sie weiter zum Ausdruck.

Bgm. Martin Bruckbauer, Herr Pfarrer. Alfred Wiesinger und Frau Maria Reiter freuen sich im Namen des Gemeinderates und des Pfarrgemeinderates auf zahlreichen Besuch.